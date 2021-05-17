مصاب بـ"الإيدز".. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، التحقيق في العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها؛ وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أهالي أحد الأحياء بالشيخ زايد، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، بصحبة المعمل الجنائي لرفع البصمات والطب الشرعي، وتبين من خلال الكشف الطبي أن المتوفى مصاب بالإيدز.

وكشف الفحص الطبي المبدئي والجنائي على الجثة عن عدم وجود آثار عنف أو شبهة جنائية، وتوصلت التحريات والمعاينة إلى أن الشاب المتوفى كان مصابًا بالإيدز.