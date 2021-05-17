عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصاب بـ"الإيدز".. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالشيخ زايد

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، التحقيق في العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

 

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها؛ وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

 

كيفية منع انتقال عدوى الإيدز .. الدراسات تجيب

انتشال جثة رضيعة من ترعة في سوهاج

 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أهالي أحد الأحياء بالشيخ زايد، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، بصحبة المعمل الجنائي لرفع البصمات والطب الشرعي، وتبين من خلال الكشف الطبي أن المتوفى مصاب بالإيدز.

 

وكشف الفحص الطبي المبدئي والجنائي على الجثة عن عدم وجود آثار عنف أو شبهة جنائية، وتوصلت التحريات والمعاينة إلى أن الشاب المتوفى كان مصابًا بالإيدز.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث النيابة العامة منطقة الشيخ زايد الطب الشرعى الشيخ زايد

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شاب غارقا بمياة ترعة الإسماعيلية في الشرقية

نشرة المرأة والصحة: أعراض الإيدز في يومه العالمي.. وأهمية حصول المتعافين على لقاح كورونا

ترشيحاتنا

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف كثيفة على شاطئ غزة

ريال مدريد يتواصل مع راؤول لخلافة زيدان في تدريب الفريق

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

بالفيديو.. لحظة استهداف كتائب القسام بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة

خشونة متعمدة ضد الخصم .. قرار صارم من اتحاد الكرة ضد إبراهيم حسن

تمتلك 6 مليارات دولار لدى صندوق النقد.. كيف تساعد مصر في سداد ديون السودان؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

الزمالك يزاحم الأهلى للتعاقد مع صفقة الموسم

الرئيس السيسي يلتقي عددا من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة بمؤتمر دعم السودان

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ