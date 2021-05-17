رئيس وزراء السودان: تحقيق السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن وجود السودان على قائمة الدول الداعمة للإرهاب كان تحديًا كبيرا جدا لبلاده.

وأضاف حمدوك في كلمة من مؤتمر باريس الدولي لدعم العملية الانتقالية في السودان أن تحقيق السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن الشعب السوداني لا يريد إصلاحات سطحية بل تغييرًا حقيقيًا يؤثر على جوانب حياته، معلنا بدء تنفيذ خطة طموحة لإعادة إعمار البلاد.

وتابع حمدوك "عازمون على تحقيق سلام دائم وتنمية مستدامة في بلادنا"، مؤكدا أن انتصار الثورة كان مرحلة هامة في تاريخ السودان.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة بالديون وأعباء اقتصادية ضخمة، موضحا أنها تعمل على القضاء على الفساد وأولويات الحكومة الحرية والسلام الدائم والعدالة.