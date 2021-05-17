رسالة تضامن.. لحظة عبور المساعدات المصرية معبر رفح لـ فلسطين

تساند مصر أشقائها العرب في كافة الظروف كعادتها، وتسعى مصر إلى تواجد حالة من الأمن والاستقرار في المنطقة مع الحفاظ على حقوق الشعوب العربية، خاصة فيما يتعلق بـ القضية الفلسطينية وحرص مصر على ضرورة تنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني.



وتوافدت المساعدات المصرية على معبر رفح ، في إطار حالة من التضامن الرسمي والشعبي تعيشها مصر تجاه أهل فلسطين، وما يتعرضون إليه من هجوم غير إنساني من الجانب الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت مصر، فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم و تلبيتها.

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

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