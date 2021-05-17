خشونة متعمدة ضد الخصم .. قرار صارم من اتحاد الكرة ضد إبراهيم حسن

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين، وتغريمه ٢٠ ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالإيقاف مباراتين وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي.