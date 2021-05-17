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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية مصر الأولى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات إلي غزة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى.

 

وأضاف “منظور”، خلال بيان له، أن مصر بكافة مؤسساتها تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وهو ما ظهر جليا في إصدار توجيهات حكومية برفع الطوارئ الطبية وفتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابين من غزة والتنسيق بين مستشفيات شمال سيناء ومدن القناة والدفع بالمساعدات الطبية والغذائية والفرق الطبية والسماح للمجتمع المدني المصري بإرسال كوادره ومساعدته وتنشيط الاتصالات الدولية مع الأمم المتحدة والرباعية الدولية والولايات المتحدة لكبح العدوان الإسرائيلي.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما مرت السنوات وتغيرت الظروف، والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستسعي إلى مواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الصامد والعمل على وقف إطلاق النار والقصف الجوي من الجانب الإسرائيلي فضلا عن وقف عمليات التهجير القسري والانتهاكات المستمرة في حق أهالي غزة.

شمال سيناء معبر رفح السيسي مجلس الشيوخ المساعدات الطبية

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