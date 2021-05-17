الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل تبعية 15 مستشفى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية ١٥ مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.



وأوضح القرار أن المستشفيات التي تم نقل تبعيتها هي مستشفيات العلمين وسيدي براني بمطروح والباجور بالمنوفية ورأس غارب بالبحر الأحمر ودمياط التخصصي بدمياط، مستشفى المنصورة العام الجديد (المستشفى الدولي) بالدقهلية، مستشفى قلين المركزي بكفر الشيخ، مستشفى الإسماعيلية العام بالإسماعيلية، مستشفى أبو تيج بأسيوط، مستشفيات ناصر العام وقها المركزي وكفر شكر المركزي والخانكة المركزي بالقليوبية، مستشفى رمد المحلة بالغربية، وأهناسيا المركزي ببني سويف.



ونص القرار على أن يُنقَل العاملون بالمستشفيات المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.