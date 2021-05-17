عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي أول يونيو

صدى البلد

 حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أول يونيو المقبل موعدا لإعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.

 ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين برنامج الفريق خلال أجندة يونيو المقبل. 

ويعكف الجهاز الفني على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.

 وكانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

كرة القدم المنتخب الأولمبي شوقي غريب اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

تعبير مخيف.. برلمانى يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن فى الأسواق

إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز

إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا

حل الدولتين.. 5 رسائل مهمة لرئيس الشيوخ تعليقا على القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال: 190 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

60 جهة بالحكومة تصرف رواتب شهر مايو.. اعرف المواعيد

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ