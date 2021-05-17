قصف غزة.. عبد المنعم سعيد: الفصائل الفلسطينية أطلقت 3300 صاروخ على إسرائيل

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي حرب رابعة، مضيفا أن هذه الحرب يدفع ثمنها المدنيون بعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 3300 ألف صاروخ تم إطلاقها على إسرائيل خلال الأسبوع الماضي وهذا تطور جديد لقدرات الفصائل الفلسطينية.



وتابع الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال يحاول قصف المباني الجديدة في غزة بالأرض حتى تحتاج فلسطين لأموال جديدة لإعادة إعمار ما تم هدمه، متابعا أن الشعب الفلسطيني يقع تحت غشم الاحتلال الاسرائيلي.



وأكد أن مصر تلعب دور الوساطة لاحتواء الازمة والوصول لحل عادل بين الطرفين، لافتا إلى أن أول مطالب مصر وقف إطلاق النيران.

وأكمل أن استمرار الجانب الاسرائيلي في العنف يعرقل جهود المفاوضات، مستدركا أن التدخل المصري عامل رئيسي في القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.