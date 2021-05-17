قصف غزة.. مفكر: استمرار الجانب الإسرائيلي في العنف يعرقل جهود المفاوضات

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر عضو مجلس الشيوخ، إن ما يهم مصر هو الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن نتركه للعنف الإسرائيلي، مضيفا أن التدخل المصري يأتي من منطلق العلاقات القوية والمتينة مع الشعب الفلسطيني.



وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تقوم بدورها كالعادة في القضية الفلسطينية، مستدركا أن مصر تقوم بعمل عمليات شحن دولية لفرض الأمر على إسرائيل مع الدول الأوروبية ومع أعضاء مجلس الأمن.



وتابع الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، أعتقد أن إسرائيل مستمرة لفترة في هذه الانتهاكات الغاشمة على غزة، لافتا إلى أن إيران تستخدم القضية الفلسطينية كأحد الأوراق في الأزمة النووية الإيرانية.



وأكد أن مصر تلعب دور الوساطة لاحتواء الأزمة والوصول لحل عادل بين الطرفين، لافتا إلى أن أول مطالب مصر وقف إطلاق النيران.



وأكمل أن استمرار الجانب الاسرائيلي في العنف يعرقل جهود المفاوضات، مستدركا أن التدخل المصري عامل رئيسي في القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

