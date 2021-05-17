عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف غزة.. مفكر: استمرار الجانب الإسرائيلي في العنف يعرقل جهود المفاوضات

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر عضو مجلس الشيوخ، إن ما يهم مصر هو الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن نتركه للعنف الإسرائيلي، مضيفا أن التدخل المصري يأتي من منطلق العلاقات القوية والمتينة مع الشعب الفلسطيني.


وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تقوم بدورها كالعادة في القضية الفلسطينية، مستدركا أن مصر تقوم بعمل عمليات شحن دولية لفرض الأمر على إسرائيل مع الدول الأوروبية ومع أعضاء مجلس الأمن.


وتابع الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، أعتقد أن إسرائيل مستمرة لفترة في هذه الانتهاكات الغاشمة على غزة، لافتا إلى أن إيران تستخدم القضية الفلسطينية كأحد الأوراق في الأزمة النووية الإيرانية.

وأكد أن مصر تلعب دور الوساطة لاحتواء الأزمة والوصول لحل عادل بين الطرفين، لافتا إلى أن أول مطالب مصر وقف إطلاق النيران.


وأكمل أن استمرار الجانب الاسرائيلي في العنف يعرقل جهود المفاوضات، مستدركا أن التدخل المصري عامل رئيسي في القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة. 
 

أخبار التوك شو اليوم

موضوعات متعلقة

رسالة تضامن.. لحظة عبور المساعدات المصرية معبر رفح لـ فلسطين

ترشيحاتنا

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على المستوطنات الإسرائيلية على الحدود

تعبير مخيف.. برلمانى يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن فى الأسواق

إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز

إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا

حل الدولتين.. 5 رسائل مهمة لرئيس الشيوخ تعليقا على القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

60 جهة بالحكومة تصرف رواتب شهر مايو.. اعرف المواعيد

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ