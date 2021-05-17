قاضي قضاة فلسطين: العدوان على غزة يستهدف التعتيم على القضية الأساسية وهي القدس

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، إن الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون الوصفة لإنهاء العنف، مضيفا أنه ما حدث اليوم تسبب في تكاتف كل الفصائل الفلسطينية ووحدة كل الشعب في كل مكان وحتى في أراضي 48.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لابد من وضع كل خلافاتنا جانبا من أجل القضية الأهم وهى القضية الفلسطينية ورفع العدوان على شعبنا.



وأكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني أنه لا سلام مع وجود احتلال للأراضي الفلسطينية، موضحا أن العدوان على غزة يستهدف التعتيم على القضية الأساسية وهى القدس.