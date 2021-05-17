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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يطلب نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى الإسكندرية.. اعرف السبب

صدى البلد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيطالب مسئولي النادي بمخاطبة اتحاد الكرة المصري لنقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز.

 وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أن الفريق سيواجه المصري بالإسكندرية يوم 24 مايو في الدوري، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو في السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو. 

وأضاف كارتيرون أنه يأمل في نقل مباراة الإسماعيلي للإسكندرية كحل لتقليل الضغط على الزمالك في الفترة المقبلة على أن يستمر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصري في حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.

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