عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى تصلي المرأة النفساء؟ دار الإفتاء تجيب

متى تصلي المرأة النفساء
متى تصلي المرأة النفساء

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة النفساء تصلي عند انقطاع الدم عنها وبيان طهرها.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "متى تصلي المرأة النافس؟ أن أقل النفاس للمرأة ضخة من الدم، وأوسطه أربعين يوما، وأكثره ستين يوما.

ما فدية المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ الإفتاء تجيب

كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

وأشار إلى أن المرأة لو انقطع دمها خلال الستين يوما فعليها الاغتسال والصلاة، ولو زاد عن الستين يوما فتغتسل وتصلي.

عبادات للمرأة وقت النفاس


المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الآذان وغيره من الأذكار.

الحج للمرأة النفساء


تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول "هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس مع العلم أن الدم سيكون متوقفًا في أيام الحج؟".

وقال "وسام" عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الفقهاء اختلفوا حول "هل النقاء في الحيض، حيض ام طهر" ولكن تيسيرًا على الناس ومراعاة لمثل هذه الظروف فإننا نأخذ بالقول الأيسر الذي يقول إن النقاء في الحج طهر طالما لم ينزل أي نقطة دم من المرأة.

وتابع: بهذا تتوكل هذه المرأة على الله لقضاء مناسك الحج كما يجب أن تكون.

وأضاف أمين الفتوى، أنه حتى مع نزول الدم في هذه الحالة، فهذه المرأة لا يجوز لها الطواف والصلاة فقط، ولكن كل مناسك الحج متاحة لها.

متى تصوم المرأة النفساء؟


وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟".

وأفاد الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.

ونبه الشيخ محمود شلبي بأن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.

وبين الشيخ محمود شلبى أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.

الإفتاء المرأة النفساء الاغتسال الفقهاء الحيض

ترشيحاتنا

السيسي: مصر لا تدخر جهدا في دعم استدامة السلام والتنمية في السودان

السيسى من باريس: أمن السودان جزء من استقرار مصر والمنطقة

دون الإضرار بأي طرف.. السيسي : النيل ركيزة للتعاون بين دول الحوض لتحقيق التنمية

قمة الإليزيه .. مستشار وزير الرى السابق: إثيوبيا تمارس "اللكاعة" فى مفاوضات سد النهضة

الدولة تدعمنا.. ماذا قال طارق شوقي في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم؟ |تفاصيل

فيديو جراف.. شروط وتفاصيل قرض التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

"سيراميكا كليوباترا" يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي

الزمالك يزاحم الأهلى للتعاقد مع صفقة الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ