متى تصلي المرأة النفساء؟ دار الإفتاء تجيب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة النفساء تصلي عند انقطاع الدم عنها وبيان طهرها.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "متى تصلي المرأة النافس؟ أن أقل النفاس للمرأة ضخة من الدم، وأوسطه أربعين يوما، وأكثره ستين يوما.

وأشار إلى أن المرأة لو انقطع دمها خلال الستين يوما فعليها الاغتسال والصلاة، ولو زاد عن الستين يوما فتغتسل وتصلي.

عبادات للمرأة وقت النفاس



المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الآذان وغيره من الأذكار.

الحج للمرأة النفساء



تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول "هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس مع العلم أن الدم سيكون متوقفًا في أيام الحج؟".

وقال "وسام" عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الفقهاء اختلفوا حول "هل النقاء في الحيض، حيض ام طهر" ولكن تيسيرًا على الناس ومراعاة لمثل هذه الظروف فإننا نأخذ بالقول الأيسر الذي يقول إن النقاء في الحج طهر طالما لم ينزل أي نقطة دم من المرأة.

وتابع: بهذا تتوكل هذه المرأة على الله لقضاء مناسك الحج كما يجب أن تكون.

وأضاف أمين الفتوى، أنه حتى مع نزول الدم في هذه الحالة، فهذه المرأة لا يجوز لها الطواف والصلاة فقط، ولكن كل مناسك الحج متاحة لها.

متى تصوم المرأة النفساء؟



وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟".

وأفاد الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.

ونبه الشيخ محمود شلبي بأن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.

وبين الشيخ محمود شلبى أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.