لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.. رئيس البرلمان العربي يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، الإثنين، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يترأس خلالها عدة فعاليات للبرلمان العربى، لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

يترأس “العسومي”، الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي والذى يُعقد غدًا، الثلاثاء، بالقاهرة، لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال.

وبحسب بيان البرلمان العربي، فإن الاجتماع يناقش الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وسيتم رفع النتائج إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المقررة بعد غد الأربعاء 19 مايو الجاري؛ لمناقشة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني .