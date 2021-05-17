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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، نظيرته الإثيوبية سهلي ورق زودي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل بعد ظهر اليوم إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان.

وأظهرت الصور الرئيس السيسي ونظيرته الإثيوبية يتحدثان بشكل منفرد خلال لقاء الزعماء الأفارقة في قصر إفيمير.

والتقى الرئيس السيسي عددا من الزعماء الأفارقة من بينهم الرئيس الإثيوبية ورئيس الوزراء السودانئ عبد الله حمدوك، والأمين العام للاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

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ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة الأفارقة ورؤساء المؤسسات المالية العالمية في قمة إفريقيا المالية هذا الأسبوع.

وتهدف القمة إلى مساعدة السودان في القترة الانتقالية وتزويد البلدان الأفريقية بتمويل حاسم في أعقاب جائحة فيروس كورونا

السيسي اثيوبيا باريس السفير بسام راضي السودان ماكرون

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