باحث: الدول الكبرى تنسق مع مصر لحل الأزمة الفلسطينية

قال سعيد عكاشة الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حماس أخطأت حينما صورت الأزمة الفلسطينية أنها على القدس ولكنها في الحقيقية على كل الأديان في فلسطين.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني هو الضحية في الأزمة وحديث جو بايدن عن الأزمة يعني أنه لا يوجد حل قريب في الأفق لوقف القتال.



وتابع أن كل الدول الكبرى تنسق مع مصر في هذه الأزمة، لافتا إلى ان مصر تقوم بالأتصال على كل الأصعدة لحل الأزمة ووقف النار سريعا.



