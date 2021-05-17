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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الفلسطينية ترحب بالجهود الروسية لإحياء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال السفير الفلسطيني في روسيا، الإثنين ، إن السلطة الفلسطينية ترحب بجهود روسيا لإعادة تجميع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للتوسط لإنهاء القتال في إسرائيل وقطاع غزة.

وقال عبد الحفيظ نوفل "نرحب بأي جهد من جانب روسيا لهذا الغرض ونقدر بشدة مساعدة روسيا ودعمها على المستوى الرسمي".

وتصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين الإثنين الماضي ، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي وسلطة حماس في غزة آلاف الضربات عبر الحدود خلال الأسبوع. وقتل عشرة وأصيب 50 بجروح خطيرة في اسرائيل. وأعلن فلسطينيون عن مقتل 220 شخصاً بينهم 58 طفلاً.

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ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إلى اجتماع عاجل للوسطاء الدوليين الأربعة - روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - لنزع فتيل الأزمة.

وقال السفير الفلسطيني إن الوسطاء بحاجة إلى إحياء المفاوضات بشأن حل الدولتين للنزاع على الأرض المستمر منذ عقود. وانتقد الولايات المتحدة لسماحها لإسرائيل بالتصرف "خارج الإطار القانوني الدولي".

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