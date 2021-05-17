البيت الأبيض: نسعى لإنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وندعم حل الدولتين

أكد البيت الأبيض ضرورة انخراط كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العمل الرامي إلى تسوية الصراع بينهم، مشددا على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن هدف إدارة بايدن لا يزال يتمثل في خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لضمان وقف الأعمال العدائية.

وأضافت بساكي أن الطرف الأمريكي منخرط في جهود دبلوماسية "هادئة" لتحقيق وقف التصعيد للصراع في أقرب وقت ممكن، موضحة أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا أكثر من 60 اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنه على كل من الطرفين الانخراط في الجهود الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابعت بساكي "لن نكشف تفاصيل جهودنا الدبلوماسية خلف الكواليس لخفض التصعيد في الشرق الأوسط"، موضحة أن واشنطن توظف علاقاتها للدخول في مناقشات هادئة بهدف إنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني