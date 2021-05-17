سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير المؤسسات الصغيرة الجزائري التعاون المشترك

بحث السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، اليوم الاثنين، مع نسيم ضيافات الوزير المنتدب (وزير دولة) للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الجزائري التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير مشرفة - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - إن اللقاء تناول أوجه التعاون بين البلدين في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن القيادة السياسية في البلدين تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمشروعات الصغيرة.



استعرض السفير مشرفة، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور ياسر قرني رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر، واقع التجربة المصرية في دعم مشروعات الشباب والمؤسسات الصغيرة.



بدوره، أكد الوزير الجزائري ضرورة تفعيل وزيادة التعاون المشترك بين الدولتين، وعلى مستوى القطاع الخاص من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى فتح فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة في البلدين للعمل المشترك.



ودعا الجانبان، خلال اللقاء، إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الاقتصادي، وكذلك إنشاء مجلس أعمال مشترك للشباب يضم المؤسسات الصغيرة في البلدين من أجل إتاحة الفرصة للاستثمار المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشاد الوزير الجزائري بما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من نهضة عمرانية وتنموية في كافة المجالات خاصة في مجال شبكة الطرق مما سيحقق مردودًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.