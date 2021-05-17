باريس سان جيرمان يجدد عقد دراكسلر لـ 2024

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تجديد عقد لاعبه الألماني جوليان دراكسلر مع الفريق حتى عام 2024.

ونشر نادي باريس سان جيرمان خبر تجديد عقد دراكسلر عبر الموقع الرسمي، حيث وقع دراكسلر على عقد جديد لمدة 3 مواسم مع الفريق.

وعبر دراكسلر عن سعادته بتمديد فترة بقائه في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم دراكسلر لصفوف باريس سان جيرمان عام 2017، قادمًا من فولفسبورج الألماني، ليحقق مع الفريق الفرنسي 10 بطولات مختلفة.

وسجل دراكسلر 24 هدفًا وصنع 39 آخرين مع باريس سان جيرمان، في 172 مباراة خاضها بقميص الفريق.