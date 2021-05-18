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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:3.3 تريليون جنيه مطلوبات حكومية للائتمان في فبراير الماضي

صدى البلد

انخفض صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 3.3  تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 3.31 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه في ديسمبر من العام السابق.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول بند الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 3.3 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 3.243 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 3.34 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.

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وبلغ حجم الإقراض والخصم ضمن المطلوبات للائتمان الحكومي نحو 984.71 مليار جنيه في فبراير الماضي بعد أن كان 1.1 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 900.342 مليار جنيه في ديسمبر 2020.


وسجلت الودائع ضمن المطلوبات الحكومية نحو 1.02 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 993.2 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 941.5 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


ووصل إجمالي الائتمان المحلي نحو 5.54 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 5.1 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 5.054 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي.

 

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الائتمان المحلي المطلوبات من الحكومة

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