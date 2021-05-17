هجوم مروع.. خنازير جائعة تهاجم إيطالية وتسرق طعامها.. فيديو

بشكل مفاجىء ومروع، هجم قطيع من الخنازير البرية الجائعة على سيدة أثنار خروجها مباشرة بعد التسوق من أحد المتاجر المحلية بإيطاليا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة « Il Tempo» الإيطالية بروما، سرقت الخنايز الأكياس الملئية بالطعام من المرأة أثناء خروجها لركوب سيارتها.

وظهر في الفيديو الذي التقطه أحد المارة من ساحة انتظار السيارات في منطقة « لي روجا» في بلدية «فورميلو» الإيطالية، حالة الذعر التي انتشرت في المكان جراء الهجوم المفاجىء.

وبمجرد أن بدأت قطيع الخنازير المكون من بعض الإناث في هجومها، ابتعدت السيدة على الفور تاركة لهم الأكياس المليئة بالطعام ليبدأوا في الأكل منها على الفور.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع «يوتيوب».

جدير بالذكر أن عددًا من المواطنين الإيطاليين اشتكوا من الحوادث العديدة التي تسببها الخنازير البرية بتجولها في شوارع مدن إيطاليا وتكاثرها بأعداد كبيرة في بعض المناطق.