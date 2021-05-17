عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مروع.. خنازير جائعة تهاجم إيطالية وتسرق طعامها.. فيديو

خنازير برية
خنازير برية

بشكل مفاجىء ومروع، هجم قطيع من الخنازير البرية الجائعة على سيدة أثنار خروجها مباشرة بعد التسوق من أحد المتاجر المحلية بإيطاليا. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة « Il Tempo» الإيطالية بروما، سرقت الخنايز الأكياس الملئية بالطعام من المرأة أثناء خروجها لركوب سيارتها.

وظهر في الفيديو الذي التقطه أحد المارة من ساحة انتظار السيارات في منطقة « لي روجا» في بلدية  «فورميلو» الإيطالية، حالة الذعر التي انتشرت في المكان جراء الهجوم المفاجىء.

وبمجرد أن بدأت قطيع الخنازير المكون من بعض الإناث في هجومها، ابتعدت السيدة على الفور تاركة لهم الأكياس المليئة بالطعام ليبدأوا في الأكل منها على الفور.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع «يوتيوب».

جدير بالذكر أن عددًا من المواطنين الإيطاليين اشتكوا من الحوادث العديدة التي تسببها الخنازير البرية بتجولها في شوارع مدن إيطاليا وتكاثرها بأعداد كبيرة في بعض المناطق.

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

 

حوادث مواقع التواصل الاجتماعي إيطالي قطيع خنزير روما المواطنين هجوم مروع يوتيوب

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة : إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة

غارة إسرائيلية.. لحظة تدمير مبنى وزارة الأوقاف في غزة.. فيديو

احصل على فرصة للدراسة في أندونيسا من خلال منح بجامعتين حكومتين

بعثة منتخب الرماية تصل القاهرة بعد الفوز بـ ذهبية كأس العالم .. صور

الصحة: أكثر من 1.5 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية؟.. فيديوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا.. تفاصيل

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

كورونا يضرب الأهلي قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ