عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات SUV داخل السعودية موديلات 2021.. صور

اشهر 5 سيارات SUV
اشهر 5 سيارات SUV داخل السعودية لـ موديلات 2021| صور

تحظى السيارات الرياضية متعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، على شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية و العربية، لما تحتويه على العديد من المواصفات الفنية المقدمة من قبل كل شركة، إلى جانب المواصفات القياسية مثل الارتفاع المناسب و المساحة الداخلية التي تناسب العائلة.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار اشهر 5 سيارات من فئة الـ SUV داخل السوق السعودي.

 – ام جي RX5 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على نوعين من المحركات، الأول سعة 1500 سي سي، بقوة 169 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

 

بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 221 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

 

ويبلغ سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021     محرك 1500 سي سي بسعر 66,412 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  COM 2021 محرك  1500 سي سي بسعر 75,037 ريال.

 

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل  LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 80,787 ريال.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك   2000 سي سي بسعر 88,262 ريال.

 – تويوتا انوفا موديل 2021 

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، و 241 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، كما دعمت بفرامل مانعة للانغلاق ABS، و EBD، و باقة من أنظمة التحكم.

 

و يبلغ سعر السيارة تويوتا انوفا موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  STD 2021 محرك 2700 سي سي بسعر  99,733 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STD DIESEL 2021  محرك 2800 سي سي بسعر  108,613 ريال.

 – سوزوكي فيتارا موديل 2021 

 

تنتمي سوزوكي فيتارا موديل 2021 إلى فئة الـ SUV، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، و عزم اقصى للدوران يقر بـ 156 نيوتن/متر، و تصل سرعتها القصوى نحو 180 كم/ساعة، و تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX 2WD 2021 محرك  1600 سي سي بسعر  76,786 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  GLX 2WD PLUS 2021محرك 1600 سي سي بسعر 82,561 ريال.

 – مازدا CX 5 موديل 2021

 

دعمت مازدا CX 5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 188 حصان، و 251 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تبلغ 210 كم/ساعة، بينما تستمد أمر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، كما يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم، خلال 7.6 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة مازدا CX 5 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  GS 2021 محرك 2500 سي سي بسعر  108,570 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT AWD 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 120,120 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FULL OPTION AWD 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 144,650 ريال.

 – هوندا بايلوت موديل 2021 

 

زودت هوندا بايلوت موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات من طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 175 كم/ساعة، و يمكنها الانطلاق من وشع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية فقط، و تنتقل السرعة إلى  العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 

ويبلغ سعر السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 داخل الأراضي السعودية بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  EX AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر  173,135 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  EX-L AWD 2021  محرك 3500 سي سي بسعر  196,235 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  TOURING AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 219,335 ريال.

5 سيارات SUV السعودية موديلات 2021 السيارات الرياضية فئة الـ SUV

ترشيحاتنا

الشناوي وديانج ضمن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تكساس تحتفل بـ صفر وفيات بكورونا بعد شهرين من رفع قيود الإغلاق

فلسطين ليست وحدها |تضامن كبير من النقابات العربية ضد بلطجة العدو الإسرائيلي

طلب برلمانى عاجل بعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين

ًصحيفة عبرية: وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل خلال يومين

عدد الشهداء مرشح للزيادة..سفير فلسطين بمصر: غزة أصبحت منطقة منكوبة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ