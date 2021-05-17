أشهر 5 سيارات SUV داخل السعودية موديلات 2021.. صور

تحظى السيارات الرياضية متعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، على شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية و العربية، لما تحتويه على العديد من المواصفات الفنية المقدمة من قبل كل شركة، إلى جانب المواصفات القياسية مثل الارتفاع المناسب و المساحة الداخلية التي تناسب العائلة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار اشهر 5 سيارات من فئة الـ SUV داخل السوق السعودي.

– ام جي RX5 موديل 2021

تحتوي السيارة على نوعين من المحركات، الأول سعة 1500 سي سي، بقوة 169 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 221 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 66,412 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 75,037 ريال.

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 80,787 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 88,262 ريال.

– تويوتا انوفا موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، و 241 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، كما دعمت بفرامل مانعة للانغلاق ABS، و EBD، و باقة من أنظمة التحكم.

و يبلغ سعر السيارة تويوتا انوفا موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STD 2021 محرك 2700 سي سي بسعر 99,733 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STD DIESEL 2021 محرك 2800 سي سي بسعر 108,613 ريال.

– سوزوكي فيتارا موديل 2021

تنتمي سوزوكي فيتارا موديل 2021 إلى فئة الـ SUV، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، و عزم اقصى للدوران يقر بـ 156 نيوتن/متر، و تصل سرعتها القصوى نحو 180 كم/ساعة، و تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX 2WD 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 76,786 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2WD PLUS 2021محرك 1600 سي سي بسعر 82,561 ريال.

– مازدا CX 5 موديل 2021

دعمت مازدا CX 5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 188 حصان، و 251 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تبلغ 210 كم/ساعة، بينما تستمد أمر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، كما يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم، خلال 7.6 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة مازدا CX 5 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GS 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 108,570 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT AWD 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 120,120 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FULL OPTION AWD 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 144,650 ريال.

– هوندا بايلوت موديل 2021

زودت هوندا بايلوت موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات من طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 175 كم/ساعة، و يمكنها الانطلاق من وشع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية فقط، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 داخل الأراضي السعودية بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل EX AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 173,135 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX-L AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 196,235 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOURING AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 219,335 ريال.