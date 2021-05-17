السيادة السوداني: نتمنى من الإخوة الأشقاء أن يحذوا حذو القيادة الفرنسية .. فيديو

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أن المبادرة التي تم اطلاقها من الجانب الفرنسي والتعهدات التي تم الالتزام بها ستفتح الطريق أمام بقية الداعمين للسودان.

وأضاف البرهان خلال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان أننا نشكر فرنسا وكل الشركاء الدوليين والأصدقاء الحقيقيين للسودان الذين سمعنا منهم تعهدات حقيقية تم تقديمها للسودان.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني أننا نتمنى من الاخوة الاشقاء ان يحذوا حذو القيادة الفرنسية التى التزمت بتعهداتها امام الجميع.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إنه نحن الآن نسير بالمسار الصحيح لوجود السودان في القوة الإقليمية والدولية ونؤكد أن السودان حريص على أمن واستقرار الدول الثلاثة في قضية سد النهضة.