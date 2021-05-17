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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. عبير عبدالحافظ تقدم قراءة في ترجمة «الجاوتشو مارتين فيرو»

غلاف كتاب
غلاف كتاب

تقدم الدكتورة عبير عبدالحافظ، في السابعة مساء الثلاثاء، قراءة في ترجمة كتاب "الجاوتشو مارتين فيرو" من تأليف خوسيه إرنانديث، وبثها عبر قناة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على اليوتيوب؛ ضمن فعاليات برنامج "سلسلة قراءة فى كتاب مترجم" الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور أنور مغيث، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".

جدير بالذكر أن برنامج "سلسلة قراءة فى كتاب مترجم"، يتناول فيه أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.

عبير عبدالحافظ مترجمة أدبية من العربية إلى الإسبانية والعكس، وأستاذة الأدب الثقافة واللغة الإسبانية بقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومديرة مركز الدراسات الايبروأمريكية بجامعة القاهرة من 2011. 

حصلت عبير عبدالحافظ على درجة الليسانس الممتازة في اللغة والآداب الإسبانية من كلية الآداب، جامعة القاهرة 1992، وحصلت على الماجستير من الجامعة ذاتها عام 1996 عن أطروحة ظاهرة السيرة الذاتية في السرد في رواية "منزل الأرواح" إيزابيل الليندي، وأعقبتها بدرجة الدكتوراه التخصصية في أدب أمريكا اللاتينية ونقد الرواية في عام 2002 في أطروحة حملت عنوان "الشخوص المشوهة في أعمال روبرتو آرلت الروائية"، ونالت شهادة تقدير من إدارة عجمان الثقافية عن بحث الرواية الإسبانية ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية: كاميلو خوسيه ثيلا نموذجًا.

وكرمها مهرجان الشعر الدولي بكوستاريكا، لترجماتها الشعر العربي للإسبانية لأكثر من 10 دواوين، ونشرها في كتاب من إصدار دار بيت الشعر كازا دي بوزيه، في إطار المهرجان، وسبق وكشفت عن مشاركتها بالمهرجان قائلة: شاركت بترجمات من العربية إلى الإسبانية منذ عدة سنوات في مهرجان الشعر الدولي بكوستاريكا تحديدًا 2013، وقدمت باقة مترجمة من دواوين الشعر لشعراء من مصر والأردن والسعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان وغيرها، على رأسهم أحمد الشهاوي، على الحازمي، خلود المعلا، علي العامري وعلي الدميني، وحسن المطروشي، وفازت ترجمة الشاعر على الحازمي بجائزة الشعر الدولي في أوروجواي عام 2015.

الدكتورة عبير عبدالحاف قراءة في ترجمة كتاب الجاوتشو مارتين فيرو تأليف خوسيه إرنانديث كتب جديدة اخبار ثقافية

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