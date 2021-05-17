المنتدى الدولي لمقاومة الإرهاب بفرنسا: زيارة السيسي لباريس قوبلت باستقبال مشرف.. فيديو

قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفرنسا قوبلت باستقبال مشرف.



وأضاف "قفراش"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مصر استكملت كافة الأساليب الدبلوماسية مع الجانب الأثيوبي بشأن سد النهضة، والقرار الأمريكي واضح وهو حق مصر في مياه النيل".



وتابع: "بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وحضور قمة السودان سيكون هناك تغيير جذري في التعامل المصري مع ملف سد النهضة، وذلك حسب التسريبات الصادرة من الإليزيه، بدعم فرنسي وأوروبي ودولي لمصر في حقها لاسترجاع حقها في مياه النيل".



وأشار رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا،: "مصر كانت سباقة دائما لمساندة القضية الفلسطينية، وهي أكثر دولة قدمت شهداء لدعم القضية الفلسطينية، وتعتبر معبر الحياة لسكان غزة".