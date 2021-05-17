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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية من الشادو والهيروين بشبرا الخيمة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة قبل ترويجها على عملائه بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتردد عاطل على دائرة القسم، لترويج المواد المخدرة على عملائه.


وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى "إسلام. ه"، وبحوزته 750 جرام شادو و50 جرام هيروين تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى مزق زوج جسد زوجته حتى الموت بمدينة شبرا الخيمة بسبب قيامها بزيارة إحدى صديقاتها التي طلب منها المتهم قطع علاقتها بها جرى ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

اخبار محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية شبرا الخيمة النيابة العامة القليوبية

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