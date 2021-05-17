عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمال بدون عقل.. هجوم الماليزيين على ملكة جمال إسرائيل بسبب فلسطين

ملكة جمال ماليزيا
ملكة جمال ماليزيا ونظيرتها الإسرائيلية

تعرضت ملكة الجمال الماليزية السابقة لاريسا بينج لانتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعها عن ملكة جمال الكون لإسرائيل، خاصة بالتزامن مع الأزمة المستمرة مع الفلسطينيين.

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، أثارت بينج، التي فازت بلقب ملكة جمال العالم في ماليزيا عام 2018 ، ردود فعل قوية بعد دفاعها عن ملكة جمال الكون إسرائيل "تيهيلا ليفي" ، 19 عامًا ، على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قصف بلادها للفلسطينيين مؤخرًا.

 

وكان قد هاجم الماليزيين تيهيلا لمشاركته افي عرض أزياء بالتزامن مع القصف المستمر لفلسطين، لتدخل بينج وتدافع عنها قائلة في تغريدة: "أشعر بالحرج الشديد والغضب من هجوم الماليزيين عبر الإنترنت على ملكة جمال الكون في إسرائيل.. هذا يترك صورة سيئة عن ماليزيا وقد تؤثر على ممثلنا الماليزي".

txt

مهندسة برمجة نباتية.. تعرف على المكسيكية أندريا ميزا ملكة جمال الكون |صور

txt

بعد تأجيل المسابقة بسبب كورونا.. مكسيكية تحصد لقب ملكة جمال الكون 2021

 

ولكن سرعان ما حذفت التغريدة، وبعد رد بينج على تيهيلا، تضمنت حسابات بينج هجوم الآلاف من المتابعين الذين نشروا شتائم على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تحدثت يوم السبت الماضي.

 

وكانت قد علقت بينج (22 عاما) على رسائل الكراهية ضدها عبر حسابها، قائلة: "ليس لدي كلمات للتعليقات التي أتلقاها في هذا المنشور"، فيما رد أحد المتابعين عليها وقال: "الجمال بدون عقول لا فائدة منه ، ألن يكون من الأفضل لو تعرضت للقصف أيضًا؟"


وكان قد بدأ الماليزيون في الهجوم على ليفي ، التي خدمت في جيش الدفاع الإسرائيلي ، بتعليقات مسيئة بعد ظهورها في جولة الأزياء الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون الأسبوع الماضي ، بينما كانت حكومتها تهاجم مقاتلي حماس في غزة ، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص فلسطيني والعديد من الإسرائيليين.

 

فيما عبرت بينج عن رأيها بانها تشعر بالحرج لرؤية تلك التعليقات، وقالت: "لن أقف أبدًا مع العنف بغض النظر عن العرق أو الدين، لا يمكنك أبدا تبرير فعل قتل الأبرياء ، وأنا ضد كل العنف الذي يحدث في فلسطين".

إسرائيل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي غزة المكسيك ملكة جمال الكون 2021 ملكة جمال الكون القصف الفلسطينيي

ترشيحاتنا

تكساس تحتفل بـ صفر وفيات بكورونا بعد شهرين من رفع قيرد الإغلاق

فلسطين ليست وحدها |تضامن كبير من النقابات العربية ضد بلطجة العدو الإسرائيلي

طلب برلمانى عاجل بعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين

ًصحيفة عبرية: وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل خلال يومين

عدد الشهداء مرشح للزيادة..سفير فلسطين بمصر: غزة أصبحت منطقة منكوبة.. فيديو

متى يجوز الصيام عن الميت أو إخراج الفدية عنه؟ .. الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ