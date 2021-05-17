جمال بدون عقل.. هجوم الماليزيين على ملكة جمال إسرائيل بسبب فلسطين

تعرضت ملكة الجمال الماليزية السابقة لاريسا بينج لانتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعها عن ملكة جمال الكون لإسرائيل، خاصة بالتزامن مع الأزمة المستمرة مع الفلسطينيين.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، أثارت بينج، التي فازت بلقب ملكة جمال العالم في ماليزيا عام 2018 ، ردود فعل قوية بعد دفاعها عن ملكة جمال الكون إسرائيل "تيهيلا ليفي" ، 19 عامًا ، على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قصف بلادها للفلسطينيين مؤخرًا.

وكان قد هاجم الماليزيين تيهيلا لمشاركته افي عرض أزياء بالتزامن مع القصف المستمر لفلسطين، لتدخل بينج وتدافع عنها قائلة في تغريدة: "أشعر بالحرج الشديد والغضب من هجوم الماليزيين عبر الإنترنت على ملكة جمال الكون في إسرائيل.. هذا يترك صورة سيئة عن ماليزيا وقد تؤثر على ممثلنا الماليزي".

ولكن سرعان ما حذفت التغريدة، وبعد رد بينج على تيهيلا، تضمنت حسابات بينج هجوم الآلاف من المتابعين الذين نشروا شتائم على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تحدثت يوم السبت الماضي.

وكانت قد علقت بينج (22 عاما) على رسائل الكراهية ضدها عبر حسابها، قائلة: "ليس لدي كلمات للتعليقات التي أتلقاها في هذا المنشور"، فيما رد أحد المتابعين عليها وقال: "الجمال بدون عقول لا فائدة منه ، ألن يكون من الأفضل لو تعرضت للقصف أيضًا؟"



وكان قد بدأ الماليزيون في الهجوم على ليفي ، التي خدمت في جيش الدفاع الإسرائيلي ، بتعليقات مسيئة بعد ظهورها في جولة الأزياء الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون الأسبوع الماضي ، بينما كانت حكومتها تهاجم مقاتلي حماس في غزة ، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص فلسطيني والعديد من الإسرائيليين.

فيما عبرت بينج عن رأيها بانها تشعر بالحرج لرؤية تلك التعليقات، وقالت: "لن أقف أبدًا مع العنف بغض النظر عن العرق أو الدين، لا يمكنك أبدا تبرير فعل قتل الأبرياء ، وأنا ضد كل العنف الذي يحدث في فلسطين".