إيقاف مسئول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بشأن مخالفات منسوبة إليه

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية رقم 8530 لسنة 2021م.

وجاء هذا وفقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية بإيقاف بكري عيسى محمد علي كاتب أول ومسئول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب لما نسب إليه من مخالفات .

وتم ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسيوط وما رفعه المهندس سمير الشال الوكيل الدائم بشأن إيقاف بكري عيسى محمد علي كاتب أول ومسئول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط .