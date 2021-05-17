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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«اشتية» يدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

صدى البلد

 دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي فورا ضد الشعب الفلسطيني ولحقن دماء أبناء مدينة غزة ، الذين ارتقى منهم ما يزيد عن 200 شهيد، منهم أكثر من 50 طفلا.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء اشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله الفلسطينية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، لبحث الأوضاع الخطيرة في سائر الأراضي الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحضور وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة.


من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة وقف سياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه في القدس والشيخ جراح على وجه التحديد، وكذلك الهجمات على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة .. مشيرا الى انفتاح القيادة الفلسطينية على أي جهد سياسي قائم على القانون الدولي، بما يقود لدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبما ينهي الاحتلال.


وناقش الطرفان تفاصيل المساعدات الأمريكية التي أعلن الرئيس بايدن استئنافها، ودعا رئيس الوزراء لأن تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية وخطة التنمية القطاعية.


من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي سعي بلاده لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضرورة العمل من أجل حل الدولتين.

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