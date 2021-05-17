إدراج محور طنطا – المنصورة الحر ضمن المحاور المراد تطويرها بالدلتا

اجتمع النائبان عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ مع مجموعة من خيرة المهندسين المصريين بالداخل والخارج، لتطوير محاور الطرق بالمحلة لتكون نقلة نوعية تخدم المواطنين والتطوير المرتقب في المنطقة الصناعية وشركة مصر للغزل والنسيج، وتكون شريان حياة مؤدي للموانئ والمطارات لبدء تصدير المنتجات للخارج.

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أن وزارة النقل وافقت على مقترحه بإنشاء محور طنطا – المنصورة الحر، وتم معاينته من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدراجه ضمن المحاور المراد تطويرها في الدلتا.

وأشار إمام، إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين الأول محور طنطا – المحلة الكبرى وطوله 22 كيلو، والثاني محور المحلة الكبرى – المنصورة وطوله 21.500 كيلو، ومسار يبدأ من طريق طنطا – قطور وينتهي بطريق المنصورة الساحلي الدولي (طريق جمصة).

وأضاف أن نقطة انطلاق المحور من مدينة المحلة وفق المقترح من بداية طريق كفر الشيخ الجديد على الطريق الدائري للمحلة، والسرعة التصميمة 120كم، وبالتالي المسافة المقطوعة بين طنطا للمنصورة في المحور الجديد 26 دقيقة، مما يعد توفيراً للوقت والجهد على المواطنين والشركات المصانع.

وأوضح رئيس حزب العدل أن المقترح راعى تفادى الكتل السكنية القائمة على الطريق ليكون مسار الطريق من خلال أرضي زراعية فقط.

وأكد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ أن المقترح الثاني الذى تتم دراسته الآن في وزارة النقل إنشاء كوبري شوكة من مدخل مدينة المحلة بطريق طنطا ويكون نهايته بشارع جمال عبدالناصر بالشعبية، لتقليل الزحام المروري بمدخل مدينة المحلة، وتوفير طريق يخدم المنطقة الصناعية الجديدة بالمدينة.

أما بشأن معاناة أبناء مدينتي المحلة وسمنود القادمين من طريق القاهرة طنطا الزراعي والمؤدي إلى مدنهم ويعد مخرج كوبري فاروق لطريق المحلة من أخطر المخارج المرورية وزادت فيه الحوادث في السنوات الماضية وفقدنها فيها الكثير من المواطنين، لذا تقدمنا بمقترح إنشاء محور من طريق اسكندرية الزراعي إلى مدخل طريق المحلة دون اللجوء لكوبري فاروق والمخرج شديد الخطورة على حياة المواطنين.

وأشار القناوي إلى أن وزارة النقل أدرجت طريق طنطا – المحلة – المنصورة الزراعي ضمن تطوير العام المالي الجديد 2021.