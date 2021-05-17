رئيس الجالية المصرية بباريس: الشعب الفرنسي يعلم أهمية زيارات السيسي ..فيديو

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا اليوم تعتبر الزيارة السادسة.



وأضاف "فرهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، "كل زيارة للرئيس المصري لفرنسا تعد تاريخية، كما أنها تعد أقوى من سابقتها خاصة الزيارة الحالية لما لها من أهمية عظمى لدولة حليفة لمصر وهي السودان".



وأشار إلى أن "مصر وفرنسا يعتبران مثالا للتعاون في كافة المجالات سواء العسكرية أو الاقتصادية، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك تطورات في التعاون في المجال العسكري بين مصر وفرنسا"، مؤكدا "مصر أصبحت لها مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين".



وتابع “عندما نسمع أن هناك زيارة للرئيس السيسي لفرنسا كل الشعب الفرنسي يتحدث عن الزيارة وأهميتها لأن دور مصر العظيم في المنطقة دور بارز في كافة المجالات، ونحن نرى أن مصر رائدة لكل الدول العربية والأفريقية حاليا".