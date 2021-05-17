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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها على مدار 3 أيام

صدى البلد

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها على مدار 3 أيام، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين. 


فمن جانبها تستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" غدا الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. 


وتناقش لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.. كما تناقش اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.
 

وتعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذا الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
 

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية يوم الخميس مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة الجيزة.
 

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