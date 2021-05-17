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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على نجوم المرحلة الأخيرة من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية

جوائز النقاد والصحافة
جوائز النقاد والصحافة العربية

بعد مشاركة أكثر من ١٠٠ ناقد وصحفي من مصر والدول العربية انتهت المرحلة الأولى من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية لدراما رمضان وبدأت المرحلة الثانية والأخيرة للتصويت.

ووصل من نجوم التمثيل، وتنافس فيها ١٠٥ فنانين من الوطن العربي فئة الرجال كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن مسلسل الاختيار، محمد فراج ومحمد ممدوح عن لعبة نيوتن، طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب عن القاهرة-كابول، أحمد السقا عن نسل الأغراب، حمادة هلال عن المداح وذلك عن الأعمال المصرية.

اما من بلاد الشام التي تضم أعمال من سوريا ولبنان فكانت النتيجة لصالح كل من باسم ياخور- علي صفيح ساخن، سلوم حداد وعابد فهد عن ٣٥٠ غرام ، عباس النوري عن حارة القبة، قصي خولي – ٢٠٢٠.

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اما في فئة التمثيل للنساء فكانت من نصيب مني زكي لعبة نيوتن، حنان مطاوع – القاهرة كابول، إنجي المقدم – الاختيار٢، أمينة خليل – خلي بالك من زيزي، سهر الصايغ – الطاووس، ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني عن قصر النيل، هند صبري – هجمة مرتدة.

بدأت المرحلة الأولي من التصويت مع النصف الثاني من شهر رمضان لتصفية ٩٠ مسلسل من الوطن العربي تنافسوا فيها على جائزة الأفضل في فئة التمثيل "سيدات – رجال" والإخراج وكذلك أفضل مسلسل التي تم تقسيمها جغرافيا، ومن المقرر أن يتم إعلان الثلاث مراكز الأولى دون ترتيب مع نهاية الشهر الحالي على أن يتم إعلان الفائزين في حفل كبير في شهر يوليو.

جوائز النقاد والصحافة العربية احمد السقا الفنان كريم عبد العزيز نسل الأغراب الاختيار

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