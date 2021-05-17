الصحة: أكثر من 1.5 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرابة 2 مليون مواطن تلقوا رسائل بموعد تلقي لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون مواطن بتطعيم لقاح كورونا حتى الآن .

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: "هناك أكثر من 3 ملايين مواطن سجلوا على موقع تلقي لقاح كورونا حتى الأن ".

وتابع خالد مجاهد:" تم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا ووصلنا إلى 400 مركز لتلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مركز تلقي لقاح كورونا في مركز أرض المعارض ".

واكمل خالد مجاهد:" هناك إقبال على عملية التسجيل لتلقي اللقاح ضد كورونا وخلال الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير".

وأوضح خالد مجاهد، أن أعراض تلقي اللقاح خفيفة الأمر الذي كان عاملا مساعدا فى إقبال أكبر من جانب المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.



وطالب الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل أولا للحصول على اللقاح وليس الذهاب لمقر توزيع اللقاح.