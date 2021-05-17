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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة منتخب الرماية تصل القاهرة بعد الفوز بـ ذهبية كأس العالم .. صور

وصول بعثة منتخب الرماية
وصول بعثة منتخب الرماية مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأثنين، بعثة منتخب الرماية، قادمة من ميلانو بعد المشاركة في بطولة كأس العالم بإيطاليا، الذي حققت خلالها ميدالتين ذهبية وبرونزية عن طريق الشقيقين عزمي وعبد العزيز محيلبة، وذلك في منافسات الاسكيت.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن منتخب مصر للرماية وصل إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS792، القادمة من ميلانو، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، واستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف مدير العلاقات العامة بشركة الميناء الدكتور طارق إسماعيل، بالورود وتم إلتقاط صورا تذكارية للبعثة داخل مبنى الركاب.

وسبق بعثة منتخب الرماية إلى القاهرة أمس الأحد، اللواء حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية قادما من إيطاليا، بعد أن حققت البعثة ميداليتين عن طريق عزمى محيلبة الذي فاز بالذهبية بينما حقق عبد العزيز محيلبة الميدالية البرونزية.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، بإنجاز المنتخب مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبي المنتخب الوطني عزمي محيلبه وعبد العزيز محيلبه، مضيفاً ان المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد المصري للرماية يحقق إنجازاً لم يحدث منذ عام ١٩٥٠ وهو أن يحصل على ميداليات في الفردي في بطولة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في بطولة كأس العالم، وأكد أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في الوقوف خلف الرياضيين المصريين وتوفر لهم الاعداد والمعسكرات اللازمة للارتقاء بمستوي اللاعبين، خاصة في ظل نجاح العديد من الرياضيين المصريين في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

وصول بعثة منتخب الرماية مطار القاهرة
وصول بعثة منتخب الرماية مطار القاهرة
وصول بعثة منتخب الرماية مطار القاهرة
وصول بعثة منتخب الرماية مطار القاهرة
بعثة منتخب الرماية منتخب الرماية مطار القاهرة وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للرماية

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