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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة إسرائيلية.. لحظة تدمير مبنى وزارة الأوقاف في غزة.. فيديو

صدى البلد

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مقطع فيديو للحظة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى وزارة الأوقاف في قطاع غزة وتدميره.

ودمرت إسرائيل عمارة الأوقاف غرب غزة، بعد أن أنذرت سكانها بضرورة إخلائه على الفور قبل تدميره بشكل كامل بالطيران.

 

وذكرت قناة العربية إن إسرائيل ضربت صاروخا تحذيريًا قرب برج المهند.

من جانبها، قالت منظمة الأونروا ،إنه لا أحد بمأمن في كل قطاع غزة،

 

وأكد قصر الإليزيه، إن مصر وفرنسا تعملان على وقف لإطلاق النار في غزة، مع إشادة فرنسية بالجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار  على مدار الأيام الماضية.

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وكررت إسرائيل نفس الأمر خلال الأسبوع الماضي بتدمير عدة أبراج، أنذرت سكانها ليخلوا مواقعهم لتدمر الأبراج، وتشردهم، ومن ذلك برج سكني وإداري كان يضم مكاتب للجزيرة ووكالة "أسوشيتد برس".

وطالب رئيس شبكة أسوشيتد برس الامريكية بفتح تحقيق في الادعاءات الإسرائيلية بعدما تم قصف مكتب وكالته في غزة، وتدمير كل شئ.

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