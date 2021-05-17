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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"بوب بورتريه" .. فن تشكيلى تعبيري للدكتورة وفاء ياديس

صدى البلد

 انطلق مساء اليوم الاثنين معرض فن تشكيلى ( بوب بورتريه) للفنانة الدكتورة وفاء ياديس حيث يعرض ٤١ حالة انفعالية لونية تعبيرية لوجوه فى مختلف حالات عقلية نفسية .


وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن المعرض، إن نصف عدد اللوحات هى لزملاء تشرفت بالعمل معهم فى فترة التسعينات من مختلف أعمار بين العشرينات والأربعينات، والنصف الآخر من المعرض هو انفعالات شخصية لى فى سن العشرينات وقد تأملت تطور شخصيتى ورجعت بالزمن لفترة اختلفت فيها مع حالات عقلية وخبرات إنسانية كانت أكثر نضجا من تفاعل سن العشرين بحماسته واندفاعه، ولما وصلت للأربعينات وجدت التوازن والوضوح فأردت أن أخرج بتجربة حياتية للعرض والمناقشة بأسلوب فن البوب للبورتريه. 


جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك وحصلت على الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية وهى عضو نقابة الفنانين التشكيلين وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة الأمريكية .

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