وسط إجراءات احترازية مشددة .. انطلاق الميد تيرم في بعض الجامعات بعد إجازة عيد الفطر مباشرة .. والكليات تؤكد: انتهاء ما تبقى من المقررات عن طريق التعليم الهجين

جامعة سوهاج: انتهاء ما تبقى من مقررات الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة عيد الفطر

الجامعة اليابانية: إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية الرسمية

التعليم العالي : يمكن للجامعات ضم درجات الميد تيرم مع امتحانات نهاية العام الدراسي

جامعة المنوفية: الامتحانات ستجرى وسط إجراءات احترازية صارمة

بدأت كل جامعة في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تناسب وتحدد التوقيتات الملائمة لتنظيم امتحانات الميد تيرم ، فبعض الجامعات بدأت اليوم في استكمال إجراء امتحانات الميد تيرم، لتنتهي قبل موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، بينما يقرر البعض الآخر ضم درجات الميد تيرم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.



وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.



ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس تناول خلال مجلسه الأخير بأن لكل جامعة حرية الاختيار في تحديد إجراء امتحانات الميد تيرم من عدمه وآليات اجراؤها ، ٠مشيرا إلى أن من الممكن أن تجرى إلكترونيا أو بالحضور وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف المصدر بـ المجلس الأعلى للجامعات لـ صدى البلد، أن امتحانات الميد تيرم التي بدأتها الجامعات بالفعل يمكن استكمالها بحسب قدرات وامكانيات كل كلية، ما بالنسبة للكليات التي لم تبدأ بعد يمكن ضم درجتها لامتحانات نهاية العام الدراسي .

وأشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور للجامعات ، وليس هناك أي مقترحات تخص وجود أبحاث بديلة عن الامتحانات، مشيرا إلى أنه ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على الطلاب من خطر الإصابة.

انطلاق امتحانات الميد تيرم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بالجامعات الخاصة

ومن جانبه أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، علي بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات اليوم.



وأوضح نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد ندا أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية.

- تباين آراء الجامعات حول استكمال الميد تيرم:

- جامعة المنوفية:

ومن جانبه قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تسير وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، حول امتحانات الميد تيرم وطرق اجراؤها في جميع الكليات.



وأضاف " مبارك " لـ "صدى البلد" أنه جار تحديد كيفية إجراء امتحانات الميدتيرم إما من خلال إجرائها بشكل منفصل أو من خلال إجرائها مع امتحانات نهائية العام الدراسي ، وبالتالي تقوم الكليات بالإعلان عن المستجدات فيما يخص الامتحانات وجداولها، والتي ستجرى وسط إجراءات احترازية صارمة حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

- جامعة سوهاج:

عقد مجلس عمداء جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة آليات تنفيذ ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات، ويعرض لكم «صدى البلد» في السطور التالية أهم قرارات الاجتماع.



1- الانتهاء مما تبقى من مقررات الفصل الدراسي الثاني من محاضرات ودروس عملية بعد اجازة العيد مُباشرة بأستخدام التعليم الهجين.



2- بدء جميع الكليات في وضع الخطة الزمنية للامتحانات واعلانها للطلاب، بعد إجازة عيد الفطر.



3- إجراء امتحانات الميدترم والشفوي في اوراق مُنفصلة أثناء أداء امتحانات نهاية العام.



4- ترك كل كلية تحديد موعد الامتحانات العملية خلال الفترة القادمة.



5- ستكون مشروعات التخرج في الكليات المعنية (الهندسة _التعليم الصناعي _ والاثار _ علوم)، بعد نهاية الامتحانات التحريرية لإعطاء الطلاب فرصة للتركيز فيها بعد نهاية الامتحانات.



وأشار الدكتور أحمد عزيز، إلى ضرورة مُراعاة ظروف الطلاب خلال هذه الفترة عند وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدًا على فتح المدن الجامعية بعد إجازة العيد مباشرة.



كما شدد قطاع خدمة المجتمع والإدارة العامة للشئون الإدارية وقطاع الأمن الإداري بالجامعة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الدراسة والامتحانات.

- توجيهات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي:

ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

-الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية:

بينما أكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

- إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية:

كما أكد المجلس على إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.