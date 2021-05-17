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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عيد ميلاد الزعيم

الجمهور مايعرفش شكلهم .. ما لا تعرفه عن زوجة عادل إمام وابنته

عادل إمام و زوجته
عادل إمام و زوجته

81 عاما أتمها اليوم الزعيم عادل إمام، والذي أمتع جمهوره طيلة مشواره الفني الذي امتد نحو 60 عاماً، وكان رائداً لمدرسة الضحك والكوميديا الممزوجة بالقضايا الإجتماعية والسياسية، وهي المعادلة الصعبة التي نجح عادل إمام في تحقيقها خلال مشواره الفني . 

ورغم شهرته طوال تلك السنوات، إلا أن زوجة عادل إمام وابنته سارة ظلا بعيدتان تماماً عن الأضواء، ولم تقترب أي منهن من الوسط الفني بخلاف أبنيه رامي و محمد إمام .

زوجة عادل إمام

نادراً ما تظهر هالة الشلقاني زوجة عادل إمام وابنته سارة، في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي لذا لا يعرفهما جيداً جمهور الزعيم عادل إمام، وهو ما اختارته زوجته أن يكون بيتها وأسرتها أول اهتماماتها بعيداً عن أضواء الشهرة . 

واختارت هالة الشلقاني زوجة عادل إمام، ألا تعمل رغم إجادتها للغة الفرنسية، وبعد زواجها من عادل إمام قررت الاكتفاء بزوجها وأسرتها وتمنحهم اهتمامها، وقد وصفها عادل إمام سابقاً في إحدى اللقاءات التلفزيونية بـ " وش الخير" . 

وتخرجت هالة الشلقاني من كلية الحقوق، وتنتمي للطبقة الأرستقراطية، لكن بعد زواجها من عادل إمام تفرغت تماما له ولبيتها ، وتزوجت هالة من عادل إمام دون موافقة عائلتها في البداية بسبب اعتراضهم على عمله بالوسط الفني، لكنها أصرت على الزواج منه واستكملت معه مشواره الفني ووقفت بجانبه حتى حصد تلك الشهرة ودوماً ما يدين لها بهذا الفضل والمساندة.

وكان عادل إمام متخوفاً أيضاً من فكرة الزواج بعد تعرفه على هالة الشلقاني، فكان في البداية يعتبرها صديقة مقربة حتى أحبا بعضهما وطلبت هي الزواج منه وتزوجا بالفعل، كما كان متخوفاً من فكرة الإنجاب وبعد عام واحد أنجب ابنه رامي ثم سارة ثم محمد، وهو ما قاله عادل إمام في لقاء تلفزيوني قديم . 

سارة عادل إمام

أما عن ابنته سارة، فهي الوحيدة مع الولدين رامي ومحمد، ويلقبها عادل إمام بـ حبة الفراولة التي تضفي البهجة والحب على البيت، ودرست سارة عادل إمام بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، وهي حالياً متزوجة ولديها أبناء أحدهم اسمها هالة على اسم جدتها . 

وسارة عادل إمام لا تظهر كثيراً على مواقع التواصل الإجتماعي رغم شهرة أبيها، كما يفعل الكثير من أبناء النجوم، لكنها مثل والدتها اختارت العيش في هدوء بعيدا عن ضجيج الأضواء والشهرة. 

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