فوكسهول الألمانية تزيل النقاب عن COMBO-E LIFE الكهربائية| صور

كشفت شركة فوكسهول و التي تعد احد الأذرع التابعة لشركة أوبل الألمانية العريقة، عن نسختها الجديدة و التي تنتمي إلى فئة السيارات المتعددة الاستخدام MPV، و تنطلق تلك النسخة باسم COMBO-E LIFE مع قدرات كهربائية حديثة.

تعتمد COMBO-E LIFE على محرك كهربائي مثبت على المحاور الأمامية، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصان، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.2 ثانية.

و يصل مدى السيارة إلى 280 كم مع بطارية ليثيوم أيون بقوة قدرها 50 كيلووات/ساعة، و التي يمكن شحنها إلى 80 % من طاقتها خلال مدة زمنية قدرها 30 قيقة فقط.

و جاءت COMBO-E LIFE بنسبة طول بلغت 4.4 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 597 لتر، و في حالة طي المقاعد تصل إلى 2.126 لتر، بينما بلغ طول النسخة COMBO-E LIFE XL و التي تعد الشقيقة الكبرى من هذا الطراز نحو 4.75 متر، و مساحة تخزين تسع إلى 580 لتر، و تصل إلى 2693 لتر عند استخدام إمكانية طي القاعد.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 8 بوصة تدعم كلا من تطبيق ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى باقة من مواصفات الأمان مثل خاصية مراقبة النقاط العمياء و برامج المكابح المتطورة، إلى جانب فتحة سقف بانوراما، و مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT.

و من المفترض أن تبدأ أسعار COMBO-E LIFE داخل أسواق المملكة المتحدة بقيمة قدرها 31.610 جينيه إسترليني.