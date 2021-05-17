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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محلل سياسي: أرض الفشقة سودانية بالوثائق التاريخية

صدى البلد

قال محمد الأسباط، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن السودان دخل تلقائيًا في برنامج المنح والهبات للنصف الثاني من عام 2021، وبذلك سيكون مؤهلًا لتلقي قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.


وأضاف "الأسباط"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن واحدة من المشكلات التي أورثها النظام الظلامي السابق للسودان لحكومة الثورة هى مشكلة الحدود والتي غفل عن قضية الفشقة، منوهًا بأن السودان الآن يريد استعادة أراضيه.
وتابع الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن أرض الفشقة أرض سودانية وفقًا للوثائق التاريخية التي تثبت سودانية هذه الأرض.

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