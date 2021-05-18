بسبب كورونا.. 80 % من اليابانيين يعارضون تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها معارضة أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين، استضافة طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من 2020 إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من 10 أسابيع على موعد انطلاقها.

ويأتي أحدث استطلاع للرأي بعد تمديد اليابان حالة الطوارئ الجمعة، في ظل مواجهتها الموجة الرابعة من الفيروس.

وأدى الارتفاع في الحالات إلى ضغوط على النظام الصحي، فيما يشكو أطباء ومنظمات صحية من الإرهاق ونقص في العديد التجهيزات.

وفي استطلاع لصحيفة "أساهي شيمبون" اليومية، فضّل 43 بالمئة من المستطلعين الغاء الألعاب، فيما يقف 40 بالمئة مع التأجيل. وارتفع عدد الراغبين بالإلغاء من 35 بالمئة الشهر الماضي إلى 43 بالمئة.

وأظهر استطلاع منفصل نشرته وكالة كيودو الأحد رغبة 59,7 بالمئة بالإلغاء، على الرغم من أن التأجيل الإضافي لم يكن مدرجا كخيار.