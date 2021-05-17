غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة الوقف فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف في قنا، فى بيان لها اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن ٣ مناطق في المدينة لأعمال الصيانة.

وأوضح البيان، أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائي عنها تضم "قرية القلمينا، منطقة المرشحات، و جزيرة العبل".

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار سوف يبدأ من الساعة ٦ صباحا وحتى الساعة ٨ صباحاً، أو لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الكهرباء مباشرة.

وأضاف البيان، بأن هناك أعمال صيانة دورية تجرى بمغذيات الوقف ١ و ٢ و هو ما يستلزم فصل التيار الكهربائي.

وناشد بيان الوحدة المحلية، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء.