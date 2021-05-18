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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترتيب أولويات الإنفاق ودعم الفئات الأولى بالرعاية.. أبرز أهداف الموازنة الجديدة

وزارة المالية
وزارة المالية

تستهدف موازنة العام المالي القادم والمقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2021؛ رفع كفاءة واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا من خلال اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة بالاضافة للتوسع التدريجي في برامج الدعم العيني الموجه لتلك الفئات.


كشف مشروع موازنة العام المالي القادم الصادر عن وزارة المالية، عن استهداف أيضا ترتيب أولويات الانفاق دون الاقتصار عل الأفراد والفئات ولكن علي مستوي الاماكن والمناطق الاولي بالرعاية من خلال زيادة قيمة معدلات الانفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية التحتية الاساسية و رفع مستويات الخدمات العامة خصوصا في قطاعي التعليم والصحة وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة للفئات المستحقة.

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أكدت مشروع الموازنة الجديدة أنه سيتم التركيز علي اصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة واداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يحقق عوائد مناسبة من السلع والخدمات المقدمة عن الشركات والقطاعات المختلفة .

التنمية الشاملة


اوضح التقرير انه سيتم التركيز علي الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاعات الصناعات التحويلية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويرفع من معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية لتقليص معدلات البطالة.


ويركز مشروع الموازنة وفقا للتقرير علي تقليص معدلات الدين العام ليصبح 85% بحلول العام المالي 2023/2024 وتحقيق فوائض مالية تستهدف تخفيض أعباء وفوائد تلك المديونية وهو ما يستلزم رفع معدلات النمو إلي 5.5 و 6% في المتوسط مع الاخذ في الاعتبار انحسار أزمة جائحة كورونا.
 

الموازنة العامة الفئات الأولى بالرعاية التنيمة الشاملة اخبار مصر مال واعمال

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