جولف فاريانت R 2022 تظهر بدون تمويهات.. فيديو

استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة، أن تتصدر أسواق السيارات العالمية بالعديد من الطرازات المختلفة و التي تنوعت بين اطلالة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و الهاتشباك أيضا و على رأسها إصدارات جولف الشهيرة.

جاءت النسخة جولف فاريانت R 2022 للمرة الأولى بدون أي تمويهات، أثناء استعراض الأداء الاختباري الخاص بتحديات الطريق و المنحنيات القوية داخل حلبة نوربورغرينغ الاختبارية.

و تستمد جولف فاريانت R 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 320 حصان/ مع 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

و تصل السرعة القصوى مع حزمة R إلى 270 كم/ساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية فقط.

ظهرت السيارة بمصابيح انسيابية حادة، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية، و عجلات رياضية مزدة بجنوط معدنية متعددة الأضلاع، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، و اقطاب ثنائية في الناحية العلوية، مع سبويلر خلفي ثابت.

و من المفترض أن تأتي جولف فاريانت R 2022 بالعديد من المواصفات الفنية الخاصة بأنظمة المكابح المتطورة، و وسائل الأمن و السامة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات الداخلية، و أنظمة الترفيه المتنوعة.