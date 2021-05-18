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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جولف فاريانت R 2022 تظهر بدون تمويهات.. فيديو

جولف فاريانت R 2022
جولف فاريانت R 2022 تظهر بدون تمويهات| فيديو

استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة، أن تتصدر أسواق السيارات العالمية بالعديد من الطرازات المختلفة و التي تنوعت بين اطلالة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و الهاتشباك أيضا و على رأسها إصدارات جولف الشهيرة.

 

جاءت النسخة جولف فاريانت R 2022 للمرة الأولى بدون أي تمويهات، أثناء استعراض الأداء الاختباري الخاص بتحديات الطريق و المنحنيات القوية داخل حلبة نوربورغرينغ الاختبارية.

 

و تستمد جولف فاريانت R 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 320 حصان/ مع 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

 

و تصل السرعة القصوى مع حزمة R إلى 270 كم/ساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية فقط.

 

ظهرت السيارة بمصابيح انسيابية حادة، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائط  LED ضوئية، و عجلات رياضية مزدة بجنوط معدنية متعددة الأضلاع، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، و اقطاب ثنائية في الناحية العلوية، مع سبويلر خلفي ثابت.

 

و من المفترض أن تأتي جولف فاريانت R 2022 بالعديد من المواصفات الفنية الخاصة بأنظمة المكابح المتطورة، و وسائل الأمن و السامة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات الداخلية، و أنظمة الترفيه المتنوعة.

جولف فاريانت جولف فاريانت جولف فاريانت R 2022 بدون تمويهات فيديو فولكس فاجن السيارات السيدان السيارات الرياضية الهاتشباك

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