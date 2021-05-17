آية الشامي: جهود لاعبات الأهلي وراء التتويج بدوري الكرة الطائرة

أبدت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ختام بطولة الدوري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأضافت آية أن الفوز ببطولة الدوري جاء بعد جهود كبيرة من اللاعبات والجهاز الفني على مدى موسم طويل، مشيرة إلى أن الروح القتالية كلمة السر في التتويج بالبطولة.

وقالت آية إن الفريق حقق المطلوب في سباق الدوري وفاز في جميع المباريات، وهذا أمر جيد ودافع قوي لحسم باقي البطولات هذا الموسم.

وأكدت أن الالتزام بتعليمات حمدي الصافي، المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.

