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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البريد المصري يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

صدى البلد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) والذي يتم الاحتفال به سنوياً منذ عام 1969 في 17 مايو من كل عام وهو الموافق لذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865.


وتعقيبا على ذلك؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان إصدار الطابع التذكارى يأتي في إطار الحرص على توثيق الأحداث والمناسبات الهامة على المستويين المحلى والعالمى؛ موضحا ان اليوم العالمي  للاتصالات ومجتمع المعلومات يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوصول الى مجتمع رقمى وسد الفجوة الرقمية من أجل تحقيق التنمية الذكية والمستدامة في جميع المجالات؛ مشيرا الى الجهود الوطنية لتعظيم الدور الفاعل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وهو الأمر الذي اتخذت فيه الدولة خطوات واسعة فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ومن جانبه أشار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الي ان  أزمة فيروس كورونا  أظهرت الدور الحاسم  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استمرار العمل إلكترونيا  في ظل فترات الإغلاق، الأمر الذي جعل تكنولوجيا الاتصالات ومجتمع المعلومات هما حجر الزاوية لاستكمال خطط التنمية ، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث؛ مشيراً الي ان الطابع مزود بتقنية الـــ "QR Code" والتي تمكن مقتنى الطابع من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التي تم اصداره فيها عبر ربط الطابع بموقع الطوابع المصرية.

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