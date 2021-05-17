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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللوبي الإسرائيلي: عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني ستشعل الصراع بين إسرائيل وحماس

روحاني وبايدن
روحاني وبايدن

انخرط جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلو حركة المقاومة حماس في قطاع غزة المحاصر في أسوأ جولة قتال منذ حرب غزة 2014، وخلال الأسبوع الجاري تصاعدت التوترات الأوسع نطاقًا إلى أعمال عنف بين مستوطنين يهود والفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية بشأن عدد من المظالم الفلسطينية.

 

وقد تؤدي مفاوضات الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إلى تفاقم العنف بين إسرائيل وغزة.. هكذا اقترح جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات - وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن تشارك في الضغط لصالح الحكومة الإسرائيلية.

 

وقال “شانزر”، في حديثه إلى Squawk Box على MSNBC اليوم الإثنين، "إذا عادت الإدارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. ونسمع من جميع التقارير الصادرة من واشنطن أن الأمر سيكون كذلك، فما سيحدث هو أن الولايات المتحدة ستقدم عشرات أو ربما أكثر من 100 مليار دولار". 

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وأضاف "في المقابل، ستمول حماس بشكل غير مباشر، لأن إيران هي الراعي الأول لحركة حماس".

 

واستمر عضو اللوبي في اتهام إيران بتزويد جماعة غزة المسلحة بالصواريخ و"التدريب الصاروخي" وقطع الغيار والتمويل.

 

وتابع “لذا، مع كون الولايات المتحدة داعمًا أساسيًا لإسرائيل ومن ثم الدخول في الصفقة، فإنها ستمول طرفي هذا الصراع، وأعتقد أن الإسرائيليين يعرفون ذلك”. 

 

وواصل “شانرز”، حديثه قائلًا "لقد قالوا الكثير للولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا لم يلق آذانًا صاغية، وأعتقد أن هذا قد يسهم إلى حد ما في أن تكون الولايات المتحدة أكثر صمتًا لأن إسرائيل كانت تعمل مع الإفلات من العقاب خلال اليوم الماضي أو نحو ذلك لأنها كانت لها اليد العليا في هذا الصراع".

 

واقترح عضو اللوبي أن "إحساسه الآن خارج واشنطن هو أننا سنرى صمتًا على الأرجح لأيام قليلة أخرى على الأقل مما يسمح للإسرائيليين بتحييد حماس بشكل أكبر، وإضعافها أكثر، حتى لا يكون لدينا صراع آخر مثل هذا في آخر، وبضع سنوات، لأنه على الدوام ، تستمر هذه الصراعات في الاندلاع ".

 

وتعمل إدارة بايدن على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، مع تورط واشنطن وطهران في مواجهة حول الطرف الذي يجب أن يعود إلى الامتثال أولاً. 

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ورد أن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا بعد أن وافق المفاوضون الأمريكيون في فيينا على رفع العقوبات الساحقة ضد قطاعي النفط والبنوك في إيران. 

 

وجددت طهران اليوم، الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق حتى يتم استيفاء جميع الشروط الإيرانية الخاصة برفع العقوبات.

 

وأعربت إدارة بايدن عن دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس الصاروخية، حيث أجرى الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محادثات هاتفية يوم الجمعة لمناقشة الصراع. 

 

وأبلغ “بايدن”، الكونجرس أيضًا، بأن الولايات المتحدة سترسل 10 ملايين دولار مساعدات للجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لدعم المصالحة مع إسرائيل. 

 

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل وسط العنف المستمر.

 

وبدأت أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية والقدس وغزة في وقت سابق من الشهر الجاري، وترجع جذورها إلى المظالم الفلسطينية بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وهو حكم متوقع للمحكمة العليا الإسرائيلية لإجلاء نصف دزينة من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية، واحتلال شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى أحد أقدس الأماكن الإسلامية. 

 

وأدى الصراع إلى استشهاد أكثر من 200 شخص معظمهم من سكان غزة، وتسبب في إصابة أكثر من 1500 شخص ونزح ما يصل إلى 34000 فلسطيني من منازلهم.

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