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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشبكات أمامية جديدة.. كيا تكشف عن K9 موديل 2022.. صور

بشبكات أمامية جديدة
بشبكات أمامية جديدة .. كيا تكشف عن K9 موديل 2022| صور

تتعدد الإصدارات الخاصة بعملاق صناعة السيارات الكورية "كيا"، حيث أطلقت العديد من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها الممتد، والتي اثرت داخل مختلف أسواق السيارات العالمية، و من بين هذه الإصدارات النسخة K9  التى تحمل العديد من المواصفات الفنية و التقنية.

 

انطلقت السيارة كيا K9  في عام 2018، واتخذت هذا لقب K900 داخل أسواق الولايات المتحدة الامريكية و الكندية، لكن الإطلالة الجديدة تختلف كثيرًا عن هذا الطراز الشهير، حيث أضافت كيا العديد من التغيرات التي تركت بصمتها الواضحة من خلال الصور المعروضة.

وظهرت السيارة عبر شبكات أمامية كبيرة ومتعددة المقاطع، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مدعومة بإطار من الكروم باللون الفضي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة و أكثر عدوانية، مع فتحات عريضة التصميم تتوسط الصادم الامامي،  الذي تم تعزيزه بمستشعرات الأداء الحركي.

 

وجاءت كيا K9 بمنظومة عادم ثنائية الأداء، مع مصابيح خلفية ذات شريط ضوئي متصل، و عواكس اضاءة خلفية، مع مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب العجلات الرياضية و التي دعمت بجنوط متعددة الاضلاع، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط LED.

و رغم أن المقصورة الداخلية للسيارة لم تكشف عن نفسها حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تأتي بالعديد من عناصر الرفاهية والتحكم، مثل شاشات عرض المعلومات واليت تدعم التطبيقات الحديثة، إلى جانب وسائل الأمن والسلامة، وأنظمة تعزيز القيادة المتنوعة. 

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