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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لغة جديدة .. العرب يتحدون فيسبوك لدعم القضية الفلسطينية .. صور

تحد العرب ضد فيسبوك
تحد العرب ضد فيسبوك لدعم القضية الفلسطينية

اجتاحت موقع فيسبوك، مؤخرا لغة جديدة لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلى الحاصل هربا من خوارزميات وقواعد مراجعة المحتوى الموجودة على الموقع، والتى وقفت حائلا بين المستخدمين والتعبيرعن رأيهم فيما يحدث بسبب تصنيف تلك الخوارزميات لآراء المستخدمين بأنه غير ملائمة لسياسة فيسبوك مرة، أو أنها خطاب للتحريض على الكراهية فى مرات أخرى. 


ولجأ المستخدمون في فيسبوك إلى طريقة من طرق الكتابة باللغة العربية كانت تستخدم قديما فى عصر ما قبل الإسلام كما تم استخدامها فى فترة صدر الإسلام، وهى الكتابة بدون تنقيط، وذلك للتحايل على سياسة المحتوى فى فيسبوك والتعبير عن آرائهم بكل حرية. 

حذف صور الأقصى ومنع المشاركات.. ماذا يحدث على إنستجرام وفيس بوك؟

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ما هى خوارزميات فيسبوك ولماذا تمنع المستخدمين ؟ 


منذ العام الماضى، قرر المسئولون فى فيسبوك استحداث مجلس رقابى يتكون من 20 عضوا من الصحفيين ونشطاء حقوقيين ومحامين وأكاديميين، لمراجعة المحتوى المنشور على الموقع وحذف أى كلمات أو منشورات تحرض على العنف أو تعتبر خطاب كراهية أو تحمل ألفاظا بذيئة أو تلك التى تعتبر تحرشا بالأطفال أو تستخدم عبارات خاصة بالعنصرية ضد اللون والجنس والعرق والدين. 


وصرح فيسبوك مؤخرا أنه يعتمد بشكل أكبر على الخوارزميات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والتى تشتمل على بعض العبارات المحددة حيث إذا تم كتابتها تقوم هذه الخوارزميات بحجب المنشور وإيقاف المستخدم عن الكتابة وحظره فى بعض الأحيان. 


فيسبوك برئ أم يعتمد منع مشاركات المستخدمين لدعم فلسطين ؟ 


وشهد موقع Instagram إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك  خلال الساعات الماضية، موجة غضب كبيرة من المستخدمين، بعدما قام الموقع بحذف صور للمسجد الأقصى ، وكذلك حذف عدد من الهاشتاجات التى تحمل الإسم نفسه سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، الأمر الذى دفع العديد من المستخدمين إلى اتهام الموقع بالتحيز ضد الفلسطينيين فى الاعتداءات الإسرائيلية  الحاصلة على القدس وغزة.


وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن عددا كبيرا من المستخدمين قد فوجئوا بعدم تمكنهم من نشر صور المسجد الأقصى أو كتابة اسمه بعد محاولة لأكثر من مرة على انستجرام ، معتقدين أن إنستجرام قد قام بفرض رقابة على المحتوى الخاص بالأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأصدر موقع انستجرام بيانا يعتذر فيه ويوضح أن حذف صور المسجد الأقصى أو الهاشتجات المتعلقة به جاءت نتيجة خطأ تقنى خاص بعمليات مراجعات المحتوى، حيث أن هناك منظمة إرهابية تحمل اسم الأقصى بالعربية، و" Aqsa" بالإنجليزية، الأمر الذى أدى حذف الاسم على اعتبار أنها تشير لهذه المنظمة وليس للمسجد الأقصى.

 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يعتذر فيها إنستجرام عن حذف المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية، حيث اعتذر أيضا الأسبوع الماضى عن حذفه لمحتوى عدد من المستخدمين ومنعه مشاركاتهم عن أحداث حى الشيخ جراح بالقدس، من خلال حذف القصص اليومية والمنشورات بعد تنفيذ عمليات لإخلاء عدد من الأسر الفلسطينية.

 

اللغة الجديدة تتحدى مارك زوكربيرج نفسه وتواصل دعم فلسطين


وعلى عكس التبريرات المتعلقة بالأخطاء التقنية التى يصدرها فيسبوك وتطبيقاته، يعتقد العديد من المستخدمين أن فيسبوك ومارك زوكربيرج نفسه، الرئيس التنفيذى للموقع، بأنه يتعمد منعهم من المشاركات ونشر قصصهم وآرائهم، وأنه يستخدم الخوارزميات ضد دعم القضية الفلسطينية.

 

وتظهر الصور الآتية عددا من أشكال دعم القضية الفلسطينية باللغة الجديدة كما يسميها المستخدمون 
المستخدمون يواصلون معركتهم ضد فيسبوك 

 


 

وواصل المستخدمون معركتهم ضد موقع فيسبوك بحشد أكبر عدد ممكن من المستخدمين لتصنيف فيسبوك بنجمة واحدة على متجرى تطبيقات جوجل وآبل سعيا لحذفه تلقائيا عند الوصول لنقطة واحدة، حيث يحتوى التطبيق على خمسة نجوم، كما أنه قد وصلت عملية التحميلات الخاصة به على متجر تطبيقات جوجل إلى أكثر من 5 مليار عملية تحميل خلال الأيام الماضية.   
 


 

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